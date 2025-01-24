Materyallere el konuldu... Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu: 7 zanlı tutuklandı

Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:03

Güncelleme: 24.01.2025 - 10:05

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendini hakim, savcı, polis ve benzeri mesleklere mensup gibi tanıtarak vatandaşları dolandıranlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, 7 cep telefonu, 8 SIM kart, 8 bin dolar, 15 bin Türk lirası ile çeşitli ziynet eşyası ele geçirildi.

7 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.





