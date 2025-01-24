Materyallere el konuldu... Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu: 7 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendini hakim, savcı, polis ve benzeri mesleklere mensup gibi tanıtarak vatandaşları dolandıranlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda, 7 cep telefonu, 8 SIM kart, 8 bin dolar, 15 bin Türk lirası ile çeşitli ziynet eşyası ele geçirildi.
7 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.
Etiketler: #gaziantep
En Çok Okunan Haberler
-
- TCMB faiz kararı açıklandı!
- Orhan Gencebay'ın yangın faciası açıklaması tepki çekti!
- Akşener cephesinden açıklama geldi
- Pul biberin içinden bakın ne çıktı!
- 'Sizleri aramızda tekrar görmekten...'
- Nedeni ortaya çıktı
- 'Kritik belgeler zarar gördü' iddiası
- Son istifa parti kulislerini hareketlendirdi
- Meral Akşener ile ilgili çarpıcı iddia
- Erdoğan, Akın Gürlek'e sahip çıktı