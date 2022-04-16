Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 8 tutuklama

16 Nisan 2022 Cumartesi, 10:24

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin adresini tespit edip 12 Nisan günü operasyon düzenledi. Gaziantep merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, organizatörlerin de aralarında olduğu 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 594 bin 700 TL, 52 bin 900 euro, 152 bin 212 dolar, 1 tabanca ile çok sayıda kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

Bu arada MASAK raporu incelemesi ile 25 şüphelinin banka hesapları donduruldu, suç gelirleri ile elde edildiği tespit edilen 1 araç ile 1 gayrimenkule el konuldu, 2 araca da satılamaz şerhi konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklandı, 8’i adli kontrol şartıyla 19 şüpheli ise serbest bırakıldı.