Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama
Aydın'da polisin durdurduğu otomobilde 500 gram uyuşturucu madde metamfetaminle yakalanıp, adliyeye sevk edilen 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla kent merkezine bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
9 Nisan Cumartesi akşam saatlerinde harekete geçen polis, şüphelilerin içinde bulunduğu 34 DS 5951 plakalı otomobili, Efeler ilçe girişi yakınlarındaki Aydın-İzmir Otoyol kavşağında durdurdu. Otomobildeki aramada, 500 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.
Otomobildeki Erdal G. ve Özlem A. gözaltına alındı. İki şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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