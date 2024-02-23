Kilis horozkarasında budama başladı: 160 bin dekar alanda üretiliyor

Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:30

Güncelleme: 23.02.2024 - 11:30

Kilis’in Musabeyli ilçesinde yetişen ve ünü sınırları aşan horozkarası üzümünde budama başladı. Şubat ayının ilk haftasıyla başlayan budama, mart ayının ortasına kadar devam ediyor. Çiftçiler geçen sene yağışların olmadığını ve verimlerde de düşüş yaşandığını ifade ederken bu sene fazla yağan yağışlardan mutlu olduklarını ve meşhur Kilis Horozkarası üzümünün başta pekmez olmak üzere sofralık, kurutmalık gibi ürünlerin yapıldığını söyledi. Yıl içerisinde ilk yapılan budama mesaisine, Musabeyli İlçesi ilçe Kaymakamı Hamza Özbilgi, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

"YAĞIŞLARDAN DOLAYI ÇİFTÇİLER MUTLU"

Kurak geçen geçen seneye göre yağışların oldukça iyi olduğunu söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan Kilis Horozkarası üzümünün budama mesaisi başladı. Yağan yoğun yağışlar çiftçilerin yüzünün güldürdü. İlimizde 160 bin dekar alanda üretim yapmaktayız. Geçen sene kuraklıktan dolayı rekolte düşüktü ve çiftçilerin yüzünü güldüremedi ama bu sene fazla yağan yağışlar, çiftçilerin yüzünü güldüreceğini düşünüyoruz’’ dedi.

"8 AYLIK ZOR VE MEŞAKKATLİ YOLCULUK"

Budama ile mesainin başladığını, 8 ay boyunca üzüm bağlarını çiftçilerin kontrol edeceğini söyleyen Özdemir, ‘‘Kilis Horozkarası üzümünün tarladan sofralarımıza yolculuğu başladı. Üzümün her aşaması fayda sağlamaktadır. Budama ile başlanan mesaide kesilen odunları yakacak olarak kullanılıyoruz. Yapraklanma döneminde yapraklarını sarma olarak yemekte, koruklarını ekşi olarak kullanıyoruz. Hasat zamanında sonra üzümler yaş, kuru ve pekmez olmak üzere hem ilimize ülkenin piyasasına giriyor. Bu sene ilk budamayı Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi, civar köylerin muhtarları ve çiftçilerimizle birlikte budama mesaisine başladık hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu.