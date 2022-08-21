Gaziantep'te yurttaşlara sahte polis kimliği gösteren şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te yurttaşlara sahte polis kimliği gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan C.K. tutuklandı. Şüpheli C.K.'nin adresinde yapılan aramada çok sayıda sahte polis kimliği ve basın kartları, telsiz, kelepçe ve kesici aletler ele geçirildi.
Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir şüphelinin yurttaşlara polis kartı gösterdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede kimliği tespit edilen C.K, operasyonla gözaltına alındı.
Zanlının adresinde yapılan aramada ise çok sayıda sahte polis kimliği ve basın kartları, telsiz, kelepçe ve kesici aletler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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