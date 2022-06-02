Yabancı uyruklu sahte polisler 13 turisti gasbetti

02 Haziran 2022 Perşembe, 11:09

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'un farklı ilçelerinde meydana gelen özellikle turistlerin hedef alındığı gasp ve yankesicilik olayları üzerine soruşturma açıldı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıttıkları, sözde pasaport sormak için durdukları turistlerin para ve cep telefonlarını çaldıkları tespit edildi.

Polis yaptığı soruşturmanın ardından olayın şüphelileri olan Arefhosseın G. (51) ile Kıumars D.'yi (46) gözaltına aldı. Şüphelilerin daha önce de defalarca polis tarafından gözaltına alındıkları belirlendi. Şüphelilerin Başakşehir'de 6, Bağcılar'da 5, Güngören'de 2 ve Küçükçekmece'de 1 olmak üzere 13 ayrı yağma ve yankesicilik olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.