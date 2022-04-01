Gaziantep’teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

01 Nisan 2022 Cuma, 10:24

Patlama sonrası çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldiği olay sonrası bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. O anları anlatan vatandaşlar ise büyük bir gürültüyle uyandıklarını ve neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.

Olay, sabah saat 04.00 sıralarında merkez Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Cinderesi Mevkii’de bulunan bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan lokantaki 4 adet sanayi tipi tüp, bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. 4 adet sanayi tipi tüpün patlaması sonucu ortalık savaş alanına dönerken, iki vatandaş hafif yaralandı. Patlamanın şiddetinin bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yaşanan büyük patlama sonrası çok sayıda ev, iş yeri ve otomobil harabeye döndü. Olayın şokunu yaşayan çevredeki vatandaşlar ise büyük gürültüyle neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE UYANDIK"

Patlama sırasında iş yeri hasar gören Ahmet Hekimoğlu isimli vatandaş yaşananları anlatarak, "Evde uyuyorduk. Sabah saatlerine doğru büyük bir gürültüyle uyandık. Bir baktık ki karşıdaki iş yerinde patlama yaşanmış. Çok şükür iyiyiz ama iş yerimiz harabe halde. Evimizde de ciddi hasar var. Çok acayip bir sesle uyandık. Neye uğradığımızı şaşırdık" dedi.

"EVİMİN ÜÇ KATI DA CİDDİ HASAR ALDI"

Abdurrahman Özaslan isimli vatandaş da patlama nedeniyle evinin ciddi hasar gördüğünü ifade ederek, "Sabah saat 04.00 civarında kiracım aradı ve patlama yaşandığını söyledi. Evimin üç katı da ciddi hasar almış. Karşıdaki iş yerindeki sanayi tüpü patlamış ve art arda iki patlama olduğu söyleniyor. Biz de mağduruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"OLAYI UCUZ ATLATTIK, ÇOCUKLARIN UYUDUĞU ODA HARABE HALDE"

Hüseyin Kurt isimli patlama sırasında evde uyuduklarını ve olayı ucuz atlattıklarını vurgulayarak, "Gece evde uyuyorduk. Sabah saatlerine doğru büyük bir patlama oldu. Patlamayla birlikte elektrikler gitti ve çocuklarım bağırmaya başladı. Olayı ucuz atlattık, çocukların uyuduğu oda harabe halde. Çocuklarımda ufak yaralanmalar vardı. Çok büyük bir patlamaydı. Evimiz de ciddi hasar aldı" diye konuştu.

Olay sonrası savaş alanına dönen sokakta hasar gören ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yapılırken, olayla ilgili de geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

GAZİANTEP VALİSİ DAVUT GÜL AÇIKLADI

Vali Gül, "50 iş yeri, 30 konut ve 4 araçta hasar oluşmuş durumda. Can kaybı ya da yaralanma yok. Patlamanın sebebini araştırıyoruz" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir lokantada meydana gelen patlamanın ardından bölgede incelemelerde bulundu. Patlamada hasar gören iş yerleri ve araçları inceleyen Vali Gül, son durum hakkında ilgili kurum temsilcilerinden bilgi aldı. Vali Gül, patlama nedeniyle büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar ile iş yeri, evleri ve araçları hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"50 İŞ YERİ, 30 KONUT VE 4 ARAÇTA HASAR VAR, CAN KAYBIMIZ YA DA YARALIMIZ YOK"

Patlama ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Davut Gül, "Sabah saatlerine doğru bir iş yerimizde tüp patlaması yaşandı. Bu patlama ile birlikte yaklaşık olarak şu an arkadaşlarımızın tespit ettiği 50 tane iş yeri, 30 tane konut ve 4 tane de araçta hasar oluşmuş durumda. Çok şükür herhangi bir can kaybımız ya da yaralı vatandaşımız yok. Bütün kurum ve kuruluşlarımız zararları tespit ediyorlar. Olayın yaşandığı andan itibaren enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. Bölgeyi olabildiğince hızlı bir şekilde normalleştirmeye çalışıyoruz. Tespit edilen zararları da ilgili kurumlara ileteceğiz. Biz de vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Akşam saatlerine doğru enkaz kaldırma işlemini bitirdikten sonra yarından itibaren bölge normalleşmeye başlayacak" dedi.

"PATLAMANIN SEBEBİNİ TEKNİK OLARAK ARAŞTIRIYORUZ"

Patlamanın sebebi ile ilgili araştırmanın sürdüğünü belirten Vali Gül, "Patlamanın sebebi belli değil, ama lokantadaki sanayi tüpü patlamış. Patlamanın sebebini teknik olarak araştırıyoruz. Olay emniyet boyutuyla, savcılık boyutuyla ve diğer kurumların katkılarıyla araştırılıyor. Şimdiden şu sebepten patlama oldu demek çok erken. Sebebin ne olduğunu araştırıyoruz" diye konuştu.