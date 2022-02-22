Gaziantep'teki pitbull saldırısı: Tahliye edilen sanıklara yeniden tutuklama kararı

Pitbull cinsi iki köpeğin, Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş’i ağır yaralamasına ilişkin 4’ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına önceki gün başlandı. Saldırıya ilişkin dün tahliye edilen 4 sanığın yeniden tutuklanmalarına karar verildi.

AA
22 Şubat 2022 Salı, 10:43
Gaziantep'teki pitbull saldırısı: Tahliye edilen sanıklara yeniden tutuklama kararı
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Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin 4’ü tutuklu 6 sanık “kasten yaralama" ve “suç delillerini yok etme" suçlarından 21 Şubat Pazartesi günü hakim karşısına çıkmıştı.

Duruşmada mahkeme heyeti tutuklu bulunan 4 sanığın tahliyesine karar vererek dosyayı uzlaştırma komisyonuna sevk etmişti.

TAHLİYELERE İTİRAZ EDİLDİ

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan M.E, M,Y, S.K. ve Z.C'nin tahliyesine itiraz etti.

İtirazı inceleyen nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. 

Ateş, Gaziantep’te ve Antalya’da tedavi görürken, saldırıya ilişkin  gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı. İki pitbull köpek ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne alınmıştı.

Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti.


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