Gaziantep'ten İstanbul'a geldiği gün bıçaklı saldırıya uğradı

17 Aralık 2022 Cumartesi, 10:32

Güngören Merter'de 8 Aralık Perşembe günü Gaziantep'ten İstanbul'a gelen Muhammet Acer (18), bir büfenin önünden geçerken, bıçakla saldırıya uğradı. Büfenin sahibinin kardeşi olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen H.T. kısa süre tartıştığı Muhammet Acer'i bıçakla kovaladı.

Acer'in koşarken, "Ben Gaziantep'ten yeni geldim, seni tanımıyorum" diye bağırdığı duyuldu. Ancak saldırgan Muhammet Acer'i yakalayarak bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Acer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren H.T. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"OLAYIN YAŞANDIĞI GÜNÜN SABAHINDA İSTANBUL'A GELMİŞ"

Saldırıya tanık olan esnaf Fuat Ayer, "Büfede çalışan kişi, buradan geçen biriyle tartışmaya başladı. Sonra da aniden saldırdı, darbetti. Maalesef çocuk kurtulamadı. Aklı dengesi yerinde değil diye bir bilgi dolaşıyor. Hayatını kaybeden genç olayın yaşandığı günün sabahında Gaziantep'ten İstanbul'a gelmiş. Çok üzücü, gencecik çocuk, hayatının baharında soldu. Ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

"SALDIRGANIN ŞİZOFREN OLDUĞUNU DUYDUM"

Esnaf Yunus Kaya ise "Geldiğimde burada bir kalabalık vardı, yaralının başında bekliyorlardı. Ambulans 10 dakika sonra geldi. Şizofren olduğunu duydum. Büfe sahibinin kardeşiymiş. Hiçbir neden yok iken, böyle bir şey yaşandı. Çocuğun Gaziantep'ten yeni geldiğini de duydum" diye konuştu.

"GÖZÜ DÖNMÜŞTÜ, AYAĞI TAKILIP DÜŞÜNCE BIÇAKLADI"

Başka bir esnaf ise, "Bir tepsi ve bıçak alıp eline kovaladı, yakalayıp bıçakladı. Çocuk, saldırgan peşinde koşarken, 'Ben buraya yeni geldim, bilmiyorum' falan diyordu. Gözü dönmüştü, çocuğun ayağı kayınca, bıçakladı" dedi.

Muhammet Acer'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Gaziantep'te gönderildi.