Gazilerden Meclis’te sert çıkış: 'Öcalan’a af kabul edilemez'

TBMM’de iktidarın “Terörsüz Türkiye” adını verdiği yeni süreçte oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 4. toplantısı yapıldı.

Oturuma TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık etti. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

Komisyonun bu oturumunda; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği, Emniyet Şehit Aileleri Derneği ve Diyarbakır Anneleri temsilcileri dinlendi.

GAZİ KOLTUK DEĞNEKLERİYLE GELDİ

Komisyona davet edilen gaziler, Meclis’e davetli listesi kontrol edilerek giriş yaptı. Meclis’e gelen gazilerden birinin koltuk değnekleriyle toplantıya katılması dikkat çekti.

“ÖCALAN’A AF KABUL EDİLEMEZ”

Toplantıda söz alan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği’nden Mustafa Işık, sert ifadeler kullandı.

Gazeteci Hilal Köylü’nün aktardığına göre Işık şunları söyledi:

“Teröristbaşı Öcalan’a kısmı af ya da genel affın gündeme gelmesini kabul etmiyoruz. Teröristbaşının fotoğraflarının sokaklarda dolaşmasına izin verilmemeli. Şehit ve gazilerimizin yakınlarının sabırları zorlanmamalıdır.”

Işık ayrıca, “Terörsüz Türkiye” sürecini desteklediklerini belirterek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a inandıklarını söyledi.