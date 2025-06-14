Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili AKP'li Karadeniz kendisini 'Başkan' ilan etti

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından, 11 Haziran 2025'te yapılan Meclis seçimiyle başkanvekili olarak seçilen AKP'li Eray Karadeniz'in belediyenin internet sitesine ismini "başkan" ünvanıyla yazdırdığı görüldü.

Bahçetepe'nin tutuklanması sonrası AKP'nin Meclis Üyesi Eray Karadeniz, belediye başkanvekili seçilmesiyle Gaziosmanpaşa Belediyesi fiilen CHP'den AKP'ye geçti.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'i arayarak tebrik etmesi ve K aradeniz'in sokağa inerek halkla tokalaşması kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşanan durumu 'milli iradenin gasp edilmesi' demişti.





''BAŞKAN'' ÜNVANI DİKKAT ÇEKTİ





Seçimin ardından başkanvekili sıfatıyla göreve başlayan Eray Karadeniz'in belediyenin resmi internet sitesinde ünvanının "başkan" olarak yazılması dikkat çekti.