Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gaziosmanpaşa'da istifa dalgası: Kulüp Başkanı'ndan tepki istifası

Gaziosmanpaşa'da istifa dalgası: Kulüp Başkanı'ndan tepki istifası

13.06.2025 04:00:00
Güncellenme:
Engin Deniz İpek
Takip Et:
Gaziosmanpaşa'da istifa dalgası: Kulüp Başkanı'ndan tepki istifası

CHP’li Başkan Bahçetepe’nin tutuklanması sonrası Gaziosmanpaşa’da istifa dalgası yaşanıyor. Spor Kulübü Başkanı Selim Köroğlu da görevinden ayrıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da CHP’li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanarak görevden alınmasına ve belediyenin CHP’den AKP’ye geçmesine tepkiler sürüyor.

Belediyede başkan yardımcısı olarak görev yapan Bülent Kıdık, Altan Aygün ve Murat Topaloğlu’nun istifa ettiği öğrenildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Selim Köroğlu da istifasını duyurdu.

İstifa kararını Cumhuriyet’e değerlendiren Köroğlu, 2009’da Gaziosmanpaşa’dan AKP meclis üyesi olarak seçildiğini aktarırken “Gaziosmanpaşa’nın oyları bizim namusumuzdu” dedi. 

İlgili Konular: #AKP #CHP