Gaziosmanpaşa'da istifa dalgası: Kulüp Başkanı'ndan tepki istifası

İstanbul Gaziosmanpaşa’da CHP’li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanarak görevden alınmasına ve belediyenin CHP’den AKP’ye geçmesine tepkiler sürüyor.

Belediyede başkan yardımcısı olarak görev yapan Bülent Kıdık, Altan Aygün ve Murat Topaloğlu’nun istifa ettiği öğrenildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Selim Köroğlu da istifasını duyurdu.

İstifa kararını Cumhuriyet’e değerlendiren Köroğlu, 2009’da Gaziosmanpaşa’dan AKP meclis üyesi olarak seçildiğini aktarırken “Gaziosmanpaşa’nın oyları bizim namusumuzdu” dedi.