Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada korkutan yangın
Gaziosmanpaşa'da 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar Geliyor...
Etiketler: #gaziosmanpaşa #Yangın
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