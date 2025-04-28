Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada korkutan yangın

Gaziosmanpaşa'da 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada korkutan yangın
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DHA
Yayınlanma: 28.04.2025 - 12:28

Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar Geliyor...

 

 


Etiketler: #gaziosmanpaşa #Yangın

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