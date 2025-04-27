İstanbul Arnavutköy’de ormanlık alanda yangın

Arnavutköy’de cadde kenarında bulunan ormanlık alanda çıkan orman yangını, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce, kontrol altına alındı.

İstanbul Arnavutköy’de ormanlık alanda yangın
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İHA
Yayınlanma: 27.04.2025 - 15:04

Olay, Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Saat 13.15 sıralarında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangını fark eden yurttaşlar, itfaiye ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı söndürme ekiplerine ihbarda bulundu. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altındı. 

'SİGARA İZMARİTİ' İDDİASI

Ekipler, yangını kontrol altına alırken, alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayın yaşandığı yerde ilk incelemeleri yapılırken, yangının ormanlık alana atılan sigara izmaritinden çıkarak, rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü düşünülüyor.


Etiketler: #Arnavutköy #orman yangını

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