İstanbul Arnavutköy’de ormanlık alanda yangın
Arnavutköy’de cadde kenarında bulunan ormanlık alanda çıkan orman yangını, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce, kontrol altına alındı.
Olay, Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Saat 13.15 sıralarında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangını fark eden yurttaşlar, itfaiye ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı söndürme ekiplerine ihbarda bulundu. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altındı.
'SİGARA İZMARİTİ' İDDİASI
Ekipler, yangını kontrol altına alırken, alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayın yaşandığı yerde ilk incelemeleri yapılırken, yangının ormanlık alana atılan sigara izmaritinden çıkarak, rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü düşünülüyor.
Etiketler: #Arnavutköy #orman yangını
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Savcının gönderdiği yazılarda var bu...'
- Japon deprem uzmanından korkutan açıklama
- 'Sizde hiç mi insanlıktan eser kalmadı?'
- Silivri'de İmamoğlu ile görüşecek
- Bahçeli işareti çaktı, İBB toptan ‘içeri’?
- 'Böyle bir açıklamam yoktur'
- AYM iptal ediyor, iktidar teklif üzerine teklif sunuyor
- MetroPOLL'den kritik 'ekonomi' anketi
- Miting biter bitmez Özel'i hedef aldı!
- 'Aklıma gelen 4 kalem işinizi paylaşıyorum...'