Rizeli ailenin 3 çocuğu Fransa’da yangında hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 28.04.2025 - 00:29

Güncelleme: 28.04.2025 - 00:29

Fransa’nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath’ta yaşayan Rize’nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın esnasında evde bulunan Ecrin (13) ve Hatice Kuru (11) hayatını kaybederken, ağır yaralanan kardeşleri Melek Kuru (5) ise hastaneye kaldırıldı.

5 yaşındaki Melek Kuru hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.