Gaziosmanpaşa'da feci ölüm... Beton mikserinin altında kaldı!
Gaziosmanpaşa'da yolun karşı tarafına geçmek isteyen Elmas Sezer, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 12.00 sıralarında Sarıgöl Mahallesi, Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmek isteyen Elmas Sezer, 34 HOH 813 plakalı beton mikserinin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sezer, olay yerinde hayatını kaybederken polis ekipleri şoförü gözaltına aldı.
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze ambulansla hastaneye sevk edildi.
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