Sakarya'da iş cinayeti: Beton mikseri pompasının çarptığı işçi öldü

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde beton mikseri pompasının çarptığı işçi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 14:51
Sakarya'da iş cinayeti: Beton mikseri pompasının çarptığı işçi öldü
Abone Ol google-news

Sakarya'nın Ferizli ilçesi Ceylandere Mahallesi'nde çevre düzenlemesi yapılan İmam-ı Azam Camisi'nin avlusunda çalışan Turan Oğul, beton mikseri pompasının demir aksamının çarpması sonucu başından ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Oğul'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

 


İşçi Beton mikseri sakarya

İlgili Haberler

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde işçiler çatıya çıkarak eylem yaptı

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde işçiler çatıya çıkarak eylem yaptı
Aydın'da iş cinayeti: 64 yaşındaki işçi boya yaparken düşüp öldü!

Aydın'da iş cinayeti: 64 yaşındaki işçi boya yaparken düşüp öldü!
İzmir Şehir Hastanesi işçileri: İşçi hiç kimsenin umurunda değil

İzmir Şehir Hastanesi işçileri: İşçi hiç kimsenin umurunda değil

En Çok Okunan Haberler