Gaziosmanpaşa'da garsona silahlı saldırı!
İstanbul Gaziosmanpaşa'da çalıştığı kafenin önünde arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayan garson yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziosmanpaşa Beşyüzevler'de geçen çarşamba günü gece saatlerinde; bir kafede şef garson olarak çalışan kişi, kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kafenin önüne gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Garson ayağından yaralanırken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ayağından yaralanan garsonu ambulansla hastaneye götürdü.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
SOĞUKKANLI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda 4 kişinin sohbet ettiği sırada gelen silahlı kişi, ateş ettikten sonra uzaklaşıyor. Garsonun kaldırımda sohbet ettiği kişilerden birinin saldırı anındaki soğukkanlı tavırları dikkat çekti.
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