Domuz saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Erzurum’un horasan ilçesinde domuzların saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

İHA
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:00
Domuz saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
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Erzurum Horasan’a bağlı Küçük Konak (Menevrüt) Mahallesinde yaşayan 12 yaşındaki Efecan Taş domuzların saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Köyün alt kısmında meydana gelen olayın ardından mahalle sakinlerince Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk buradaki doktorların müdahalesinin ardından Erzurum Araştırma Hastanesine sevk edildi. 


Erzurum domuz domuz saldırısı

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