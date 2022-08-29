Domuz saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Erzurum’un horasan ilçesinde domuzların saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Erzurum Horasan’a bağlı Küçük Konak (Menevrüt) Mahallesinde yaşayan 12 yaşındaki Efecan Taş domuzların saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.
Köyün alt kısmında meydana gelen olayın ardından mahalle sakinlerince Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk buradaki doktorların müdahalesinin ardından Erzurum Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Doktor doktor dolaştı, 14 yıl sonra teşhis konuldu
- Peker, yeni video yayımladı
- AKP'li Taşkesenlioğlu'ndan ilk açıklama
- 7 isim için harekete geçildi
- Bir açıklama da Serhat Albayrak cephesinden geldi
- '100 yıllık pranga' sözleri yeniden gündemde
- Ormanda yürümek artık ücretli
- Taliban duyurdu: Rusya'dan gaz ve petrol tedarik edecek
- SPK'den Sineren ve 'ilgililer' hakkında suç duyurusu
- Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddialara yanıt verdi!