Gaziosmanpaşa’da inşaat çalışması sırasında yol çöktü

İstanbul Gaziosmanpaşa’da inşaat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi, doğalgaz hattı zarar gördü.

Gaziosmanpaşa’da inşaat çalışması sırasında yol çöktü
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İHA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 22:13

Olay, saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Vişneli Sokak’ta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan inşaat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.

Yol çökmesi sonucu o bölgeyi besleyen doğalgaz hattı zarar gördü.

Olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, çökmenin yaşandığı alan güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.


Etiketler: #gaziosmanpaşa #yol çökmesi

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