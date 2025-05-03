Sarıyer'de yol çöktü... Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı!

Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Sarıyer'de yol çöktü... Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı!
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DHA
Yayınlanma: 03.05.2025 - 08:15

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yolda çökme yaşandı.

Çökme nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.


Etiketler: #çökme #İstanbul #sarıyer #yol

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