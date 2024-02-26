Hatay'da evinde yangın çıkan kadın öldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Fatma Dostum (78) hayatını kaybetti.
Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde Fatma Dostum'un yaşadığı tek katlı evde çıktı.
Evden alevlerin yükseldiğini fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Itfaiye ekibinin yaptığı incelemede evde yaşayan Fatma Dostum'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Polisin yangın yerinde yaptığı çalışmanın ardından Dostum'un cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı
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