Gaziosmanpaşa'da pazaryeri kavgası: Polisten gazlı müdahale

04 Ocak 2022 Salı, 12:33

Gaziosmanpaşa 500 Evler Salı Pazarı esnafı, kapalı pazar yerine geçmemek için eski pazar yerinde toplandı. Pazarcılar, eski pazar yerinde yürüyüş eylemi düzenledi.

Çevik Kuvvet Ekipleri ve Gaziosmanpaşa Zabıta Memurları, sabahın ilk saatlerinden itibaren eski pazar yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.





Pazarcıların slogan atması ve yürüyüşlerini sürdürmesi nedeniyle polisle aralarında arbede yaşandı. Polis ekipleri gazla müdahale etti. Grup ara sokaklara dağılarak polis barikatını aşmaya çalıştı, polisle tekrar karşı karşıya geldi. Ekipler tekrar pazarcılara müdahale etti.

Müdahalenin ardından, pazarcılar eski pazar yerinde tezgâh açtı. Polis ve zabıta ekiplerinin tezgâhların kaldırılması konusundaki ikna çalışması sürüyor.