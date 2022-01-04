Gaziosmanpaşa'da pazaryeri kavgası: Polisten gazlı müdahale
Gaziosmanpaşa'da yeni yapılan pazar yerine geçmek istemeyen pazarcı esnafı, eski yerlerinde tezgâh açınca gerginlik çıktı. Polis ekipleri pazarcılara gazla müdahale etti.
Gaziosmanpaşa 500 Evler Salı Pazarı esnafı, kapalı pazar yerine geçmemek için eski pazar yerinde toplandı. Pazarcılar, eski pazar yerinde yürüyüş eylemi düzenledi.
Çevik Kuvvet Ekipleri ve Gaziosmanpaşa Zabıta Memurları, sabahın ilk saatlerinden itibaren eski pazar yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Pazarcıların slogan atması ve yürüyüşlerini sürdürmesi nedeniyle polisle aralarında arbede yaşandı. Polis ekipleri gazla müdahale etti. Grup ara sokaklara dağılarak polis barikatını aşmaya çalıştı, polisle tekrar karşı karşıya geldi. Ekipler tekrar pazarcılara müdahale etti.
Müdahalenin ardından, pazarcılar eski pazar yerinde tezgâh açtı. Polis ve zabıta ekiplerinin tezgâhların kaldırılması konusundaki ikna çalışması sürüyor.
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