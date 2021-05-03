Valilik'ten 'camide biber gazlı müdahale' açıklaması: Personel açığa alındı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 16:52

Gaziantep Valiliği, kendilerini “Alparslan Kuytul Gönüllüleri” olarak adlandıran kişilerin, kentte bir camide toplanması ve bu kişilere polisin müdahale etmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sözkonusu gruptan 76 kişinin 2 Mayıs 2021 günü yatsı namazına müteakip 21.30 sularında üç farklı camide Ramazan ayı süresince itikafta bulunmak üzere toplandığı ve cami imamlarının tüm uyarılarına rağmen ısrarla camiyi terk etmeyeceklerini beyan ettiği belirtilen açıklamada, bunun üzerine cami görevlileri tarafından emniyet güçlerinden yardım istendiği ifade edildi.



Şahısların camiden çıkmama konusunda direndikleri ve "devlete karşı sivil itaatsizlik başlattıklarını söyleyerek devlete, diyanete ve benzeri kurumlara ağıza alınmayacak galiz küfürler etmeleri" ettikleri iddia edilen açıklamada, "Şahıslar kademeli güç kullanmak suretiyle gözaltına alınmış, olaya karışarak polise mukavemet gösteren kişiler hakkında tehdit, hakaret, sokağa çıkma yasağı ihlali ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.



Valilik açıklamasında ayrıca, müdahale sırasında biber gazı kullandığı belirlenen bir emniyet mensubunun da açığa alındığı bildirildi.

Açıklamada özetle şunlar yer aldı:

-Bu provokasyonu yapan kişiler daha önce haklarında çeşitli defalar terör soruşturması yapılan Alparslan Kuytul yandaşlarıdır ve amaçları ibadet etmek değil, sivil itaatsizlik yapmaktır.

-Müdahale edilen camide itikafa girmek isteyen vatandaşların o mahallede ikamet etmedikleri tespit edilmiş olup, organize bir şekilde şehrin farklı bölgelerinden toplanarak olay çıkarttıkları anlaşılmıştır.

-Pandemi öncesinde bahse konu üç cami, itikafa izin verilen camiler arasında iken hiç kimse tarafından itikafa girme talebinde bulunulmamıştır.

-Bu camilerin fiziki imkanları göz önünde bulundurulduğunda 30 kişinin aynı anda itikafa girmesi pandemi şartları açısından da uygun değildir.

-Caminin içerisine emniyet mensupları asla ayakkabı ile girmemişlerdir.

-Zor kullanma şartları oluşmasına rağmen bir emniyet mensubunun cami içerisinde biber gazı kullanması herkes gibi bizleri de üzmüş olup, ilgili personel açığa alınmıştır.

-Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.



