PTT şubesinde silahlı saldırı! 1 kişi yaralandı, saldırgan kaçtı...

Yayınlanma: 07.02.2025 - 15:58

Güncelleme: 07.02.2025 - 15:58

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir PTT şubesine gelen saldırgan, içeride bulunan R.K.’ye silahla ateş açtı. Karnından yaralanan R.K., hastaneye kaldırılırken, saldırgan hızla dışarı çıkarak motosikletle uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı R.K., ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.