PTT şubesinde silahlı saldırı! 1 kişi yaralandı, saldırgan kaçtı...

Mardin’in Nusaybin ilçesinde PTT şubesinde silahlı saldırıya uğrayan 45 yaşındaki R.K., ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden motosikletle kaçarken, polis yakalanması için çalışma başlattı.

PTT şubesinde silahlı saldırı! 1 kişi yaralandı, saldırgan kaçtı...
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DHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 15:58

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir PTT şubesine gelen saldırgan, içeride bulunan R.K.’ye silahla ateş açtı. Karnından yaralanan R.K., hastaneye kaldırılırken, saldırgan hızla dışarı çıkarak motosikletle uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı R.K., ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #PTT #mardin

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