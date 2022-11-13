Gaziosmanpaşa'da suç örgütü lideri Barış Boyun'la bağlantılı 2 şüpheli yakalandı
İstanbul Gaziosmanpaşla'da, firari suç örgütü lideri Barış Boyun ile bağlantısı olduğu belirtilen 2 şüpheli yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Kasım Cuma günü Gaziosmanpaşa'da suç örgütü lideri Barış Boyun'a yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler yaptıkları operasyonda, Barış Boyun liderliğindeki suç örgütü ile bağlantılı, 'Silahlı tehdit', 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arama kararı bulunan A.A. ile Ü.Ç. isimli şüphelileri yakaladı.
Operasyon yapılan adreste, ruhsatsız tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Ç. serbest bırakılırken, A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR
İstanbul'da birçok silahlı saldırı, mala zarar verme ve yağma eylemlerini gerçekleştiren Boyun hakkında, Gürcistan'da serbest bırakılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kasten adam öldürmek" suçlarından kırmızı bülten çıkartılmıştı.
İtalya'da tutuklanan Boyun'un iade sürecine ilişkin temaslar sürüyor.
Video Haberler
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İngiltere'de bu kadar enayi var mı?'
- Kanser teşhisinin ardından burnunu kaybetmişti
- AKP'li isimden Kemal Kılıçdaroğlu'na: Güveniyoruz
- Pervin Buldan HDP'nin oy oranını açıkladı
- İBB'nin Togg talebi karşılanmadı
- Demirtaş Diyarbakır'a götürülüp geri getirildi
- 'Sana göre millet donla geziyor'
- SGK'de yolsuzluk itirafı
- Marmaray'da bir tuhaf çöp kavgası
- Dündar'dan, Kılıçdaroğlu'na: 'Bu yanlış bir söylem'