Gaziosmanpaşa'da suç örgütü lideri Barış Boyun'la bağlantılı 2 şüpheli yakalandı

13 Kasım 2022 Pazar, 09:44

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Kasım Cuma günü Gaziosmanpaşa'da suç örgütü lideri Barış Boyun'a yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler yaptıkları operasyonda, Barış Boyun liderliğindeki suç örgütü ile bağlantılı, 'Silahlı tehdit', 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arama kararı bulunan A.A. ile Ü.Ç. isimli şüphelileri yakaladı.

Operasyon yapılan adreste, ruhsatsız tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Ç. serbest bırakılırken, A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

İstanbul'da birçok silahlı saldırı, mala zarar verme ve yağma eylemlerini gerçekleştiren Boyun hakkında, Gürcistan'da serbest bırakılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kasten adam öldürmek" suçlarından kırmızı bülten çıkartılmıştı.

İtalya'da tutuklanan Boyun'un iade sürecine ilişkin temaslar sürüyor.