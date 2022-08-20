'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı mafya tarafından kaçırılmış

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 08:00

ATV’de Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster’e Cumali Miçooğlulları adlı bir yarışmacı damga vurdu. Milyoner’in son bölümünde anlattığı kaçırılma anısıyla başta sunucu Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere herkesi şaşırtan çeviren yarışmacı, 67 ülkeyi seyahat ettiğini söyledi.

MAFYANIN ARACINA BİNMİŞ

18 yaşından beri dünyayı gezdiğini söyleyen Cumali Miçooğulları, yarışmaya Hatay’dan katıldı. 67 farklı ülkeyi seyahat eden yarışmacı, seyahat anılarından oluşan 2 kitap yazdığı söyledi.

Otellerde çalıştığı sırada yabancılardan etkilenen ve seyahatlerine bu şekilde başladığını belirten Cumali, 19 yaşında ailesine Şam Üniversitesi’nde Arkeoloji ile ilgili bir sempozyuma katılacağını söyleyerek seyahate çıktığını anlattı. 3 aylık bir seyahat planı yapan Cumali, otostop yaparak yolculuk yapmayı düşündü. Lübnan’dan çıkarak Ürdün’e geçtiği sırada bir uyuşturucu mafyasının aracına bindiğini anlatan Cumali, 6 aydır polis ekiplerinin bu mafyayla ilgili istihbarat çalışmaları yaptığını ve operasyon sırasında gözaltına alındığını söyledi. 2 gün boyunca nezarethanede kaldığını aktaran yarışmacının başına gelenler serbest kalınca da son bulmadı.

MAFYA TARAFINDAN KAÇIRILDI

Polislerin serbest bıraktığı Cumali, bu kez de mafya üyeleri tarafından kaçırıldı. Kaçırıldığı süreçte sıkıntılı zamanlar geçirdiğini söyleyen Cumali, polisler tarafından kurtarıldığını ve olayın ardından Mısır’a gittiğini anlattı. Yarışmacının başına gelenleri duyan sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

50 BİN TL KAZANDI

Yarışmada başından geçenleri anlatan ve sorular karşısında başarılı bir performans sergileyen Cumali Miçooğulları, 100 bin TL’lik soruya kadar geldi. Bu turda ‘İtalya’da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğuna inanılır?’ sorusu üzerine uzun bir süre düşünen yarışmacı, çekilme kararı aldı ve 50 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.