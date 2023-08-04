Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temmuz ayı raporu yayımlandı: Saldırı yeri 'ev' oldu
İktidar, cezasızlığa son verilmesi çağrılarına karşın ceza indirimi yapınca cinayetler daha da arttı. Temmuz ayında 34 kadının yaşamını yitirdiği açıklandı. Katledilen kadınların 12’si evinde, 4’ü sokakta öldürüldü.
Antalya’da 30 Temmuz’da 25 yaşındaki hostes Merve Girişmek erkek arkadaşı Batuhan Canbak tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü, 2 çocuk annesi Suzan Çalık ise 29 Temmuz’da Ankara’da boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Çalık tarafından bıçakla katledildi. Merve ve Suzan ne ilk ne de son oldu.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temmuz ayı raporlarını yayımladı. Rapora göre temmuz ayında 25 kadın daha erkek şiddetine kurban gitti, 9 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.
YÜZDE 32’Sİ EVLİYDİ
Öldürülen 25 kadının 8’i evli olduğu erkek, 7’si birlikte olduğu erkek, 3’ü eskiden evli olduğu erkek, 2’si oğlu, 1’i akrabası, 1’i babası, 1’i tanıdığı biri tarafından katledildi. Bu ay kadınların yüzde 32’si evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.
Öldürülen 25 kadından 6’sı boşanmayı istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına ilişkin karar almak istemesi bahanesiyle, 1’i failin aldatmasının ortaya çıkması bahanesiyle öldürüldü. 18’inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.
Kadınların 12’si evinde, 4’ü sokakta, 2’si otelde, 2’si arabada, 1’i arazide, 1’i ıssız yerde, 1’i işyerinde, 1’i su kenarında öldürüldü. 1 kadının öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Ayrıca bu ay öldürülen kadınların yüzde 64’ü ateşli silah ile öldürüldü.
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