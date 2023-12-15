Gazoz fabrikasındaki kimyasal zehirlenme olayında yeni gelişme!

Yayınlanma: 15.12.2023 - 12:24

Güncelleme: 15.12.2023 - 12:24

Niğde'de gazoz fabrikasında tank temizliği sırasında kullandıkları kimyasal maddenin tepkimesi sonucu etkilenen 5 işçiden 2’si yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden işçilerden Faruk Sert dün Niğde merkezde, Ufuk Kılıçaslan ise merkeze bağlı Hasaköy’de toprağa verildi.

Kimyasaldan etkilenen 1 işçinin tedavisinin devam ettiği, 2 işçinin ise taburcu edildiği öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA!

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.