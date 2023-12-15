Gazoz fabrikasındaki kimyasal zehirlenme olayında yeni gelişme!

Niğde'de bir içecek fabrikasında temizlik yapmak için girdikleri su tankında zehirlenen 5 işçiden 2'sinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 12:24
Gazoz fabrikasındaki kimyasal zehirlenme olayında yeni gelişme!
Abone Ol google-news

Niğde'de gazoz fabrikasında tank temizliği sırasında kullandıkları kimyasal maddenin tepkimesi sonucu etkilenen 5 işçiden 2’si yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden işçilerden Faruk Sert dün Niğde merkezde, Ufuk Kılıçaslan ise merkeze bağlı Hasaköy’de toprağa verildi.

Kimyasaldan etkilenen 1 işçinin tedavisinin devam ettiği, 2 işçinin ise taburcu edildiği öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA!

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


fabrika gazoz İşçi kimyasal tutuklandı

İlgili Haberler

Fabrikada kimyasal tankına düştüler: 2 işçi hayatını kaybetti!

Fabrikada kimyasal tankına düştüler: 2 işçi hayatını kaybetti!
Kablo fabrikasında feci ölüm: Vücudu halat sarma makinesine sıkıştı!

Kablo fabrikasında feci ölüm: Vücudu halat sarma makinesine sıkıştı!
İskenderun'da demir çelik fabrikasında patlama: 2'si ağır, 13 işçi yaralı

İskenderun'da demir çelik fabrikasında patlama: 2'si ağır, 13 işçi yaralı

En Çok Okunan Haberler