Kablo fabrikasında feci ölüm: Vücudu halat sarma makinesine sıkıştı!
Aydın’ın Buharkent Organize Sanayi Bölgesi’nde bir kablo fabrikasında vücudu halat sarma makinesine sıkışan işçi feci şekilde can verdi.
Buharkent Organize Bölgesi’nde bulunan Seval Kablo fabrikasında, çalıştığı sırada Gürhan Efe (26) çelik halat sarma makinesine bedenini kaptırdı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri fabrikaya sevk edildi.
KURTARILAMADI
Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, Efe’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapması beklenirken, acı haberi alan Efe’nin yakınları fabrikaya koştu.
Daha önce de aynı fabrikada forklift altında kalan bir işçinin kolunun koptuğu öğrenildi.
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