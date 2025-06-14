Gazze'deki ablukanın kırılması için yola çıkan gruba Mısır'da müdahale; 40 eylemci alıkonuldu

Çeşitli ülkelerden Gazze'deki ablukanın kırılması için yola çıkıp, Mısır'a ulaşan gruba Kahire çıkışında müdahele edildi. Yaşanan gerginliğin ardından 40 eylemcinin alıkonulduğu belirtildi. Konu ile ilgili Küresel Gazze Yürüyüşü Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, Mısırlı yetkililere Gazze yürüyüşüne katılmak üzere gelen eylemcilerin engellenmemesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'den çıktıkları sırada, Fransa, İspanya, Kanada, İngiltere ve Türkiye'den 40 aktivistin alıkonulduğu kaydedilerek, “Küresel Gazze Yürüyüşü’ne katılan 40 kişinin pasaportları Kahire'den çıkış yolunda bir kontrol noktasında alındı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Küresel Gazze Yürüyüşü’nün barışçıl bir hareket olduğu ve yürüyüşe katılmak için gidenlerin Mısır yasalarına uyduğu belirtildi. Kahire'deki büyükelçiliklerine yurttaşlarının serbest bırakılması için girişimlerde bulunmaları çağrısı da yapıldı.