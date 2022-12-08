GDO'lu hayvan yeminin kullanımına yargı engel oldu

08 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Yargı, genetiği değiştirilmiş (GDO) MON810 mısır çeşidinin hayvan yemi olarak kullanılmasına izin veren Biyogüvenlik Kurulu kararını iptal etti.

Ekoloji Kolektifi Derneği, Çevre Mühendisleri Odası, Tüketici Hakları Derneği ile Ziraat Mühendisleri Odası, 21 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan genetiği değiştirilmiş MON810 numaralı mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılmasına izin veren Biyogüvenlik Kurulu kararının iptali istemiyle dava açtı.

Davacılar, GDO’lu ürünlerin hayvan yemi olarak kullanılması halinde, insan, çevre ve biyoçeşitliliğe zarar vereceğini vurguladı. Davalı Tarım ve Orman Bakanlığı ise GDO’lu ürünlerini yem amaçlı kullanılmasının insan, hayvan ve çevre sağlığına zararlı olmadığını iddia etti. 2012’den bu yana süren davada Danıştay, Biyogüvenlik Kurulu kararını iptal etti. Kararı değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, geç de olsa yargı kararının önemli olduğunu, izni bitip yeniden izin verilen GDO’lu hayvan yemleri, mısır, soya ve enzimlerde bakanlığın rutin yenileme yerine, hızla analizler yapması gerektiğini vurguladı.