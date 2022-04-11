Gebe kediye sezaryen ile doğum yaptırıldı
Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gebe olduğu tespit edilen kedi, sezaryen ile doğum yaptırıldı.
Bilecik'te Söğüt Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden getirilen kedi, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı ve sezaryen ile doğum yaptırıldı.
Yapılan müdahale ve tedavi hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Tedavi ve rehabilitasyon merkezimize getirilen kedinin gebe olduğunu tespit ettik ve müdahalede bulunduk. Sezaryen ile 3 minik yavrunun doğumunu gerçekleştirdik. Kedi ve yavrularının durumu gayet iyi. İyileşene kadar misafir ettik ve geldiği yere tekrar teslim ettik" İfadelerini kullandı.
Veteriner İşleri Müdürü Avcı, can dostları sokak hayvanlarına, imkanları ölçüsünde en iyi şekilde hizmet etmeye devam ettiklerini bilgisini verdi.
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