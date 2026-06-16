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Gebze Adliyesi önünde silah sesleri: 1 kişi yaralandı, saldırgan aranıyor

Gebze Adliyesi önünde silah sesleri: 1 kişi yaralandı, saldırgan aranıyor

16.06.2026 17:29:00
Güncellenme:
DHA
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Gebze Adliyesi önünde silah sesleri: 1 kişi yaralandı, saldırgan aranıyor

Kocaeli'de Gebze Adliyesi önünde 2 kişi, karşılaştıkları E.A.'yı tabancayla bacağından vurdu. E.A. hastaneye kaldırılırken, şüphelilerden biri yakalandı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Gebze Adliye binası önünde meydana geldi.

İddiaya göre; isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle karşılaştıkları E.A.'ya tabanca ile ateş etti.

Bacağından vurulan E.A. yere düşerken, şüpheliler kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri yakındaki polis ekibi tarafından yakalandı.

BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI, SALDIRGAN ARANIYOR

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından E.A.’yı ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne götürdü. E.A.'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken; polis, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

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