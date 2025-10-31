Gebze'de bir binada çatırtı sesleri: Bina tahliye edildi

Gebze Issıkgöl Caddesi'nde bulunan bir binadan çatırdama sesleri üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti.
Bina tahliye edilirken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Binaya AFAD ekipleri sevk edildi.
