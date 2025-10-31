Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gebze'de bir binada çatırtı sesleri: Bina tahliye edildi

Gebze'de bir binada çatırtı sesleri: Bina tahliye edildi

31.10.2025 22:55:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Gebze'de bir binada çatırtı sesleri: Bina tahliye edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçeside yıkılan binanın yakınlarında bulunan bir başka binada çatırdama sesleri üzerine ekipler harekete geçti. Bina tahliye edildi.

Gebze Issıkgöl Caddesi'nde bulunan bir binadan çatırdama sesleri üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti.

Bina tahliye edilirken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Binaya AFAD ekipleri sevk edildi.

İlgili Konular: #Gebze