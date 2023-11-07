Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray’a ait tren arıza yaptı

Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray’a ait tren Mustafa Kemal durağında arıza yaptı. Arıza sonucu seferler Florya-Halkalı arasında tek şeritten sağlanıyor.

İHA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:28
Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray’a ait tren arıza yaptı
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Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray’a ait tren, Mustafa Kemal durağında arıza yaptı. Arıza sonucu yolcular başka trene aktarıldı. Florya-Halkalı arasında seferler tek şeritten sağlanıyor.

Yaklaşık iki saatin ardından arıza yapan tren Halkalı istasyonuna çekildi. İstasyonda arıza giderme çalışmaları devam ediyor.

Marmaray’ın, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Sayın yolcularımız teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Florya arasında tek yol işletmeciliği yapılmaktadır. Trenlerimizde gecikmeler yaşanabileceğini bildirir, iyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verdi.


Gebze marmaray Arıza

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