Marmaray'da gaz kaçağı iddiası! TCDD'den açıklama geldi
Raylı ulaşım sistemi Marmaray'ın Tuzla durağında doğalgaz kaçağı olduğu iddia edildi. İhbar üzerine TCDD'den de bir açıklama geldi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Tuzla istasyonu bölgesinde doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattının tedbir amaçlı tren trafiğine kapatıldığını bildirdi.
Marmaray'ın X adresinden paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tuzla istasyonu bölgesinde doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattı tedbir amaçlı tren trafiğine kapatılmıştır. Marmaray seferleri, Tuzla-Halkalı istasyonları arasında yapılmaktadır."
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Yapılan son duyuruda ise "Marmaray trenleri çift yönlü işletilmeye başlamış, seferler normale dönmüştür." denildi.
Marmaray trenleri çift yönlü işletilmeye başlamış, seferler normale dönmüştür. https://t.co/53cWNIEGRV— Marmaray (@Marmaraytcdd) October 17, 2023
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