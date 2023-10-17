Marmaray'da gaz kaçağı iddiası! TCDD'den açıklama geldi

Raylı ulaşım sistemi Marmaray'ın Tuzla durağında doğalgaz kaçağı olduğu iddia edildi. İhbar üzerine TCDD'den de bir açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 15:27
Marmaray'da gaz kaçağı iddiası! TCDD'den açıklama geldi
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Tuzla istasyonu bölgesinde doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattının tedbir amaçlı tren trafiğine kapatıldığını bildirdi.

Marmaray'ın X adresinden paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tuzla istasyonu bölgesinde doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattı tedbir amaçlı tren trafiğine kapatılmıştır. Marmaray seferleri, Tuzla-Halkalı istasyonları arasında yapılmaktadır." 

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Yapılan son duyuruda ise "Marmaray trenleri çift yönlü işletilmeye başlamış, seferler normale dönmüştür." denildi.

 

TCDD marmaray doğalgaz

İlgili Haberler

Marmaray'da bir kadın rayların üzerine düştü

Marmaray'da bir kadın rayların üzerine düştü
Şikâyet dilekçesi ortaya çıktı: TCDD'den Marmaray'da çekilen 'LGBT kamu spotu'na suç duyurusu

Şikâyet dilekçesi ortaya çıktı: TCDD'den Marmaray'da çekilen 'LGBT kamu spotu'na suç duyurusu
Gericilerin hedefindeydi... TCDD'den Marmaray'da 'LGBT kamu spotu' görüntülerine ilişkin suç duyurusu

Gericilerin hedefindeydi... TCDD'den Marmaray'da 'LGBT kamu spotu' görüntülerine ilişkin suç duyurusu

En Çok Okunan Haberler