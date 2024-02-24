Gebze'de dehşet: Barışmayı reddeden eski kız arkadaşının evini ateşe verdi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde B.U., iddiaya göre barışma teklifini reddeden eski kız arkadaşının evini etrafına benzin dökerek ateşe verdi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, önceki gece saatlerinde Gebze ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre B.U., bir süre önce ayrıldığı eski kız arkadaşı S.K. ile yeniden barışmak istedi. Barışma teklifi reddedilen B.U., eski kız arkadaşının oturduğu evininin etrafına benzin dökerek ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan B.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı
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