Gebze'de zam protestosu: fatura yaktılar

04 Nisan 2022 Pazartesi, 08:56

Kocaeli Gebze’de HKP üyeleri, elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve gıda ürünlerine yapılan zamların geri alınması talebiyle eylem yaptı. Gebze kent meydanında bir araya gelen HKP üyeleri “İşsizliğe, Pahalılığa, Zamma, Zulme Son!” yazılı pankart ve “Halka Kazık, Yandaşa Kıyak!”, “Tencerede Aş Değil, Dert Pişiyor!”, “AKP Sebep, Zamlar Sonuç!”, “Evlerde Yangın, Sarayda Saltanat!” yazılı dövizler taşıdı.

“ZAM GELMEDİK BİR KALEM KALMADI”

HKP Kocaeli İl Sekreteri Murat Kızıltaş, “AKP’giller zamlarına, vurgunlarına, talanlarına, soygunlarına devam ediyor!” diyerek sözlerine başladı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Enflasyonu kontrol altına alıp, fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz” açıklamasını hatırlatan Kızıltaş, “AKP’giller’in Reisi’nin açıklamasından bugüne kadar zam gelmedik bir kalem kalmadı. 1 Nisan’da şekere yüzde 31, doğalgaza yüzde 35, internete yüzde 67 zam geldi. Emekçi halkımızı, önümüzdeki günlerde yeni zamlar bekliyor” ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN’A MANDA YOĞURDU TEPKİSİ

Kızıltaş, Erdoğan’ın Manda yoğurtlu tarifine, “Utanmadan halkımızla dalga geçiyor! AKP’giller ve avanesinde vicdan, merhamet, acıma duygusu yoktur” diyerek tepki gösterdi.

“HALKIMIZIN TENCERESİNDE AŞ DEĞİL, DERT PİŞİYOR”

Erdoğan’ın “Bizim kuyruklarımız yokluk değil, varlık kuyrukları” açıklamasını hatırlatan Kızıltaş, “AKP’gillerin Reisinin açıklamasından bugüne halkımız ucuz et, ucuz yağ, ucuz ekmek, ucuz bakliyat, ucuz şeker, benzin kuyruklarına mahkûm edilmiştir. Halkımızın tenceresinde aş değil, dert pişiyor! Artık her gün başta akaryakıt olmak üzere zam haberleriyle uyanıyoruz. AKP’giller iktidarı kasalarını, küplerini, mülklerini doldurmaya devam ederken halkımızı açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkûm etmektedir” ifadelerine yer verdi.

HKP’DEN 3 TALEP

Kızıltaş, açıklamasında şu talepleri sıraladı:

-Yılın daha dördüncü ayında enflasyon karşısında eriyen asgari ücret, memur ve emekli maaşları yeniden belirlenmelidir.

-En düşük asgari ücret dört kişilik bir ailenin Asgari Geçim Endeksi'nin altında olmamalı ve enflasyon karşısında güncellenmelidir.

-Başta gıda ürünleri olmak üzere elektrik, doğalgaz, su, akaryakıt, ulaşım gibi temel ihtiyaçlara yapılan zamlar geri alınmalıdır, vergiler sıfırlanmalıdır.

“FATURALARIMIZI YAKIYORUZ”

Kızıltaş’ın ardından söz alan HKP üyesi, “Şimdi 500, 1000, 1500 liraları bulan elektrik, doğalgaz, su faturalarımızı burada bu zamları protesto etmek için yakıyoruz” diye konuştu.

HKP üyeleri, “Zam, Zam, Zam, Ucuzluk Ne Zaman?”, “Yapılan zamlar geri alınsın”, “Yapılan zamlar halka ihanettir” sloganları eşliğinde yanlarında getirdikleri faturaları yakarak zamların geri alınmasını talep etti. Zamları alkışla ve tencere çalarak protesto etti.