Gebze’deki servis kazasında ihmaller zinciri ortaya çıktı

19 Kasım 2021 Cuma, 04:00

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde öğrencileri taşıyan servisin yaptığı kazada yaşamını yitiren beş kişinin ihmaller zincirinin kurbanı olduğu ortaya çıktı. Servis midibüsünün eski olduğu ve yönetmeliğe uygun olmadığı belirlenirken SRC belgesi olmayan sürücü Mehmet Özdemir’in uyuşturucu kullandığı iddiası üzerine yapılan kan testi pozitif çıktı. Ancak uzmanlar testin başka bir ilaç nedeniyle de pozitif çıkabileceğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürerken okul müdürü Z.A.Y. açığa alındı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı Mahallesi’nde 9 Kasım’da, Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Özdemir idaresindeki servis midibüsü, Ankara Caddesi üzerinde önce Birsen Giriş’e (51) çarptı. Ardından direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu. Kaza sonrasında servis midibüsünün çarptığı Birsen Giriş kaza yerinde, serviste bulunan öğrenciler Mert Efe Akıllı (14), Esma Nur Avcı (13), Rabia Üst (14) ve Ege Yılmaz (15) ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.

ARAÇ ESKİ, SRC BELGESİ YOK

Soruşturma kapsamında servis midibüsünün, ilgili yönetmeliğe göre, en fazla 15 yaşında olması gerekirken, 2004 model olduğu ve sürücü Mehmet Özdemir’in de SRC belgesinin olmadığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan Özdemir’in sağ bacağı kesildi. Öğrencilerin ailelerinin, Mehmet Özdemir’in uyuşturucu kullandığı iddiası üzerine ise kan örneği alındı. Yapılan incelemede sonuç pozitif çıkarken yetkililer de sonucun net olmadığını, başka ilaçtan da pozitif olabileceğini belirtti. Özdemir’in, taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

Öte yandan yürütülen idari soruşturma kapsamında son olarak Emlak Konut Anadolu Lisesi’nin müdürü Z.A.Y. açığa alındı. Kazayla ilgili idari ve adli soruşturma devam ediyor.

‘ADALET İSTİYORUZ’

Kazada ablasını kaybeden Akan Can da ablası Birsen Giriş’in hem ablası hem annesi her şeyi olduğunu belirterek “O bizim meleğimizdi. Meleğimizi elimizden aldılar. Gerekli denetlemeler ve kontroller yapılsaydı bugün meleğimiz aramızda olacaktı. Bir dizi ihmal sonucu bu kaza meydana geldi. Buna neden olan herkesin, suçlu herkesin yargılanmasını istiyoruz. İş sadece şoförle bitmemeli. Adalet istiyoruz” dedi.

‘ŞOFÖR SÜREKLİ ÇOCUKLARA ŞAKA YAPIYORDU’

Kaza sonrası konuştuğumuz aileler, okul müdürü, yetkililer ve servis yöneticilerinden şikâyetçi olduklarını belirterek servis aracının eski, sürücüsünün yaşça küçük ve deneyimsiz olmasına rağmen denetlenmediğini, bu yüzden kazanın meydana geldiğini söylediler. Çocukların sürekli okul servisinin sürücüsünün değiştiğini söylediğini belirten aileler, şoförün SRC gibi kayıt belgelerinin olmadığını, sadece taksi kullanma belgesi olduğunu ve şoförün madde bağımlısı olduğunu da iddia ettiler. Aileler, “Bir de şoför yokuş aşağı inerken sürekli çocuklara şaka yapıyormuş. Gaza basıyormuş çocuklar araba içerisinde hoplasın zıplasın şeklinde şakalar yapmış. Sorumluların hepsinin yargılanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.