‘Geç geldin’ dedi: Eşine bıçakla saldırdı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 29 yaşındaki kadın, eve geç geldiği iddiasıyla tartıştığı 61 yaşındaki kocasını bıçakla ağır yaraladı.

İHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 12:41
Abone Ol google-news

Olay, Manavgat’a bağlı Karacalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fatma Özkan (29) akşam eve geç geldiğini iddia ettiği eşi Osman Özkan (61) ile tartıştı. 

Tartışma sırasında Fatma Özkan, kocasını göğsünün sol tarafından bıçakladı. 

DURUMU KRİTİK

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat’ta bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak ameliyat alınan Osman Özkan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. 

Olayın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerince gözaltına alınan Fatma Özkan, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

Eşlerden birinin ağır yaralanması, diğerinin cezaevine girmesiyle sonuçlanan olayın, Osman Özkan’ın akşam eve geç gelmesi nedeniyle çıkan tartışma sonrasında yaşandığı ileri sürüldü. 

Fatma Özkan’ın kolunda ve başında yaşanan kavgadan kaynaklı sıyrıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Antalya bıçaklı saldırı

İlgili Haberler

Cezaevi aracı ve polis midibüsüne taşlı tekmeli saldırı!

Cezaevi aracı ve polis midibüsüne taşlı tekmeli saldırı!
ABD, Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırılardan İran'ın sorumlu olduğunu savundu

ABD, Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırılardan İran'ın sorumlu olduğunu savundu
İsrail: Gazze sınırındaki birliklerin saldırıdan 2 gün önce Batı Şeria'ya nakledilmesi araştırılacak

İsrail: Gazze sınırındaki birliklerin saldırıdan 2 gün önce Batı Şeria'ya nakledilmesi araştırılacak

En Çok Okunan Haberler