'Geç müdahale' iddiasıyla hemşireyi darbetti: 'Yanlışlıkla vurdum' dedi

29 Aralık 2022 Perşembe, 12:50

Elazığ'da bulunan Fethi Sekin Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği'ne 22 Aralık'ta 1 yaşındaki oğlu Y.A.’yı yüksek ateş ve nöbet şikayetiyle getiren N.A., geç ve yavaş müdahale edildiği iddiasıyla hemşire Seyhan Bakır’a hakaret edip, tehdit etti.

N.A., daha sonra Bakır’ı darbetti. Yere düşen Bakır, N.A.’dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan N.A. ise ifadesinde "Yanlışlıkla vurdum" dedi. N.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"HASTAYA MÜDAHALE ETMEYE DEVAM ETTİK"

Yaşadıklarını anlatan hemşire Seyhan Bakır, çocuğa müdahale ettiği sırada N.A.’nın hakaretlerine karşılık vermediğini belirterek, “Müşahede altında 1 yaşlarında çocuk havale geçirdi. Bilinci kapalı, solunumu rahatlasın, diye oksijen veriyordum. Arkadaşım ilaç getirmeye gitmişti. Diğer arkadaşım da hastanın bilgisini vermek için doktoru arıyordu. Bu sırada hastanın yakını geç ve yavaş müdahale yapıyorsunuz gerekçesiyle ağza alınmayacak hakaretler etmeye başladı. Biz hiç karşılık vermedik, tartışmadık. Hastaya müdahale etmeye devam ettik. Ben hastanın başındayken, adam yumrukla sol yanağıma ve kulağıma gelecek şekilde vurdu. Neye uğradığımı şaşırdım. Başım dönmeye başladı, sersemledim. Hemen 'Güvenlik' diye bağırdım" dedi.

"DARP RAPORU ALDIM"

Arkadaşlarının koşarak yanına geldiğini söyleyen hemşire Seyhan Bakır, "'Beyaz kod' verdik. Polis ve güvenlik ekipleri geldi, ifademizi aldılar. Doktor tomografi çekti, muayene etti. Darp raporu aldım ve 5 gün iş göremez raporu verdiler. Hep görüyorduk, duyuyorduk, başımıza geldi. Genelde bu tarz olaylar çok fazla olduğu için sözlere takılmıyoruz. Hasta psikolojisi, deyip işimizi yapıyoruz ama bu şahıs ağza alınmayacak hakaretler etti” diye konuştu.