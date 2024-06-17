Gece boyunca yandı... Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü

Yayınlanma: 17.06.2024 - 15:45

Güncelleme: 17.06.2024 - 15:45

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiçek Adası’ndaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Gece saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede tüm adayı etkisi altına aldı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gönderildi.

Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları da tamamlandı.

BİR TAVŞAN CAN HAVLİYLE YANGINDAN KAÇTI

Çıkan yangın, adanın tamamını küle çevirirken adada yaşayan hayvanların ölümleri görenleri derinden üzdü. Bir tavşanın yangından can havliyle kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

Çevredeki yurttaşlar, hayvanların yanarak can vermesinin yürek burktuğunu ifade etti.

Öte yandan yetkililer adada yaptıkları incelemelerde, çok sayıda hayvanın yanarak can verdiğini tespit etti.