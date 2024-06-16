Derik'te 3 ayrı noktada yangın çıktı: 7 hektar orman ve 250 dönüm ekili tarla yandı

Mardin’in Derik ilçesinde 3 farklı noktada 7 hektar orman alanı, 250 dönüm de buğday ve mercimek ekili tarla yandı.

DHA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 23:07
Derik'te 3 ayrı noktada yangın çıktı: 7 hektar orman ve 250 dönüm ekili tarla yandı
Abone Ol google-news

Akşam saatlerinde Derik ilçesinin kırsal Kale Mahallesinde çıkan örtü yangını Orman İşletme Müdürlüğü, Derik ve Mazıdağı itfaiyesi ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. 7 hektarlık alan zarar gördü.

Aynı saatlerde kırsal Bozbayır Mahallesi’nde iki farklı noktada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ve TOMA’ların da sevk edildiği bölgedeki yangına, mahalle sakinleri de traktör ve tankerleriyle müdahalede bulundu.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangınlarda Naşit Temelli’ye ait 200 dönüm mercimek ekili tarla ile Süleyman Temelli’ye ait 50 dönüm buğday ekili tarla zarar gördü. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

 


mardin haberleri

İlgili Haberler

Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın

Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın
Bingöl'de ormanlık alanda yangın!

Bingöl'de ormanlık alanda yangın!
Edirne’de tarla yangını: 50 dönüm buğday küle döndü

Edirne’de tarla yangını: 50 dönüm buğday küle döndü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler