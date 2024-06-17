İşyerindeki fritözden yangın çıktı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde faaliyet gösteren işyerinde bulunan fritözde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Amiral Sağlam Caddesi’nde bulunan işyerinde saat 04.00 sıralarında fritözde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
İşyerinden çıkan dumanı farkedenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Olay sebebiyle iş yerinde maddi hasar oluştu.
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