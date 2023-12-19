Gece kulübü önünde vurulmuştu: Yaşam savaşını kaybetti

Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:00

Güncelleme: 19.12.2023 - 09:02

Kazımdirik Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki bir gece kulübünün önünde, 16 Aralık saat 23.30 sıralarında Yiğit Yılmaz, gece kulübünün önünde durduğu sırada, aralarında daha önceden husumet bulunan Hüseyin Can Ağcakanat, tabanca ile gelerek Yılmaz'a ateş etti.

Merminin başına isabet ettiği Yılmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli Ağcakanat suç aleti ile olay yerinden kaçarken, olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'ı ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti.

Yiğit Yılmaz burada tedaviye alınırken, polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemesi ve görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan polis olayı gerçekleştiren şüphelinin Hüseyin Can Ağcakanat olduğunu belirledi.

TEYZESİNİN EVİNE SAKLANMIŞ

Öte yandan, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için yaptıkları çalışmalar kapsamında, Hüseyin Can Ağcakanat'ın evine gitti. Şüpheliyi burada bulamayan polis, yakınları ve çevresi ile yapılan görüşme sonrasında teyzesine gittiğini saptadı.

Ağcakanat'ın teyzesinin evine baskın düzenleyen polis, şüpheliyi yakalayıp, suç aletini de buldu. Ağcakanat gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Eğlence kulübünün önünde durduğu sırada husumetlisi tarafından tabanca ile vurulması sonucu yaralanan Yiğit Yılmaz, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından cenaze, yakınlarına teslim edildi.

Hüseyin Can Ağcakanat, Yılmaz'ı kendisine küfür ettiği için vurduğunu söyledi. Ağcakanat emniyetteki ifadesinde, Yiğit Yılmaz ile önceden husumetli olduğunu ve olay günü Yılmaz'ın gece kulübünün önünde kendisine küfür ettiğini, olay yerine yakın olan evine giderek tabanca aldığını, daha sonra da gelerek Yılmaz'ı vurduğunu söylediği öğrenildi.

Cinayet şüphelisi Ağcakanat tutuklandı.