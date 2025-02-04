Gece mesaisinde feci olay... İşçinin parmakları koptu!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 14:19

Güncelleme: 04.02.2025 - 14:19

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey OSB'de gece 01.00 sıralarında bir iş kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Yıldız Entegre Fabrikası'nda çalışan Faysal C. (48) elini makineye kaptırdı. İşçinin parmakları koparken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan işçinin kopan parmaklarından bazıları yarım saat sonra mesai arkadaşı tarafından bulundu. Faysal C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.