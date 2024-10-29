Niğde'de iş kazası: Şantiye şefi 7 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 14:44

Güncelleme: 29.10.2024 - 14:44

Niğde Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrika inşaatında, şantiye şefi Vedat A. (47) inşaatta kontrol yaptığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 7 metre yükseklikten düştüğü asansör boşluğundan ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan Vedat A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.