Niğde'de iş kazası: Şantiye şefi 7 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü!

Niğde'de bir fabrikanın inşaatında dengesini kaybederek 7 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen şantiye şefi yaralandı.

Niğde'de iş kazası: Şantiye şefi 7 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü!
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İHA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 14:44

Niğde Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrika inşaatında, şantiye şefi Vedat A. (47) inşaatta kontrol yaptığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 7 metre yükseklikten düştüğü asansör boşluğundan ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan Vedat A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #asansör boşluğu #fabrika #inşaat #Niğde

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