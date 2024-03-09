Gece saatlerinde başladı... Ankara beyaza büründü!
Ankara'da, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yer yer tipiye neden oldu. Ekiplerin hazır beklediği başkentte, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı aktarıldı.
Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı.
Hava sıcaklığının şehrin yüksek kesimlerinde yer yer sıfırın altına düştüğü görülürken, yağış bazı bölgelerde tipiye neden oldu.
Ekiplerin hazır beklediği başkentte herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Portakal'a çok sert 'Burcu Köksal' yanıtı
- İstanbul yarışında dikkat çeken fark
- Burcu Köksal’dan flaş 'DEM' açıklaması
- Asgari ücrete ikinci zam gelir mi?
- AKP’nin yenemediği aday!
- Özer Sencar'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- 'Fatih Terim'e para verdim'
- 1300 yıllık mezardan paha biçilmez hazineler çıktı!
- Gram altın rekor tazeledi!
- Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi!