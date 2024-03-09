Gece saatlerinde başladı... Ankara beyaza büründü!

Ankara'da, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yer yer tipiye neden oldu. Ekiplerin hazır beklediği başkentte, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 09:32
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Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı.

Hava sıcaklığının şehrin yüksek kesimlerinde yer yer sıfırın altına düştüğü görülürken, yağış bazı bölgelerde tipiye neden oldu.

Ekiplerin hazır beklediği başkentte herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. 


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