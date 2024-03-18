Gece yemek götürdüğü babasını sabah ölü buldu
Antalya'da babası Mustafa İşlek'e (68) dün gece saatlerinde yemek götüren ve uyuduğunu gören Ali İşlek, sabah uyandığında ölü buldu.
Olay, saat 10.30 sularında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı yan yolun kenarında bulunan müstakil evde meydana geldi.
Eşinden yaklaşık 20 yıl önce ayrılan ve tek başına yaşayan Mustafa İşlek'ten haber alamayan oğlu Ali İşlek, gece saatlerinde yanına yemek alarak eve gitti.
Eve giren Ali İşlek, babasının uyuduğunu görünce yan odaya geçerek kendisi de uyudu. Sabah saatlerinde babasını uyandırmaya giden Ali İşlek, tepki alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi.
Kısa sürede gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Mustafa İşlek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine İşlek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
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